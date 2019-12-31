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أردوغان أراد التخلص من عبء “داعش” والقاعدة بإرسالهم إلى ليبيا.. والسيطرة على خيراتها

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أردوغان أراد التخلص من عبء “داعش” والقاعدة بإرسالهم إلى ليبيا.. والسيطرة على خيراتها

أردوغان أراد التخلص من عبء “داعش” والقاعدة بإرسالهم إلى ليبيا.. والسيطرة على خيراتها
http://almnatiq.net/?p=816131
المناطق-الرياض

قال المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء “أحمد المسماري”، أمس الاثنين، إن تركيا نقلت مئات من الإرهابيين الأشد خطورة من “داعش” والقاعدة من سوريا إلى ليبيا.
وأفاد بأن تركيا تسعى إلى تصدير مشاكلها الداخلية للخارج، مشيرا إلى أن “أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بإرساله المسلحين إلى ليبيا، السبب الأول هو التخلص من هؤلاء المسلحين الذين يشكلون عبئا على بلاده، وثانيا السيطرة على خيرات ليبيا”.
وأوضح المسماري أن “أردوغان تجاوز كل معايير المجتمع الدولي ومجلس الأمن وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى”، مبينا أن “ما تفعله أنقرة لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها”.
وعلى صعيد العمليات العسكرية، أكد المسماري أن قوات “الجيش الوطني الليبي” تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة.
وتحدث المسماري عن تغيير ميداني جديد، حيث صرح بأن قواته قضت على انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش في طرابلس

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