أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة لتحقيق بطولة قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية

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http://almnatiq.net/?p=816142
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ، ورئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عبدالله السهو، وأعضاء مجلس الإدارة
وعدداً من أعضاء الجمعية العمومية والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم ، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لبطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتأهله لتصفيات الصعود للدرجة الثانية.

وفي بداية اللقاء بارك سموه للنادي تحقيق فريق كرة القدم للبطولة، متطلعاً لمواصلة هذا الإنجاز والصعود لمصاف أندية الدرجة الثانية في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
واستعرض السهو لسمو أمير المنطقة مشوار الفريق في البطولة ، ووقوف ودعم رجل الأعمال والعضو الذهبي بالنادي سلطان بن ذياب العرسان ومحبي النادي مع أنشطة ومسيرة نادي القلعة .
وفي نهاية اللقاء قدم السهو كأس البطولة لسمو أمير المنطقة تقديراً لدعم وجهود سموه للنادي وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين .

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