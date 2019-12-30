احدث الأخبار

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة
منطقة جازان
 خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف
منطقة الجوف
 “حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يُفعل تطبيق “مدرستي” لنظافة المدارس الكترونياً
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم عنيزة يعقد اجتماعه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة
منطقة القصيم
 برعاية أمير المنطقة الشرقية.. جمعية بناء تنظم المخيم العلمي لأيتام المملكة بالشراكة مع جامعة الملك فهد
المنطقة الشرقية
 إقامة “مهرجان ليالي الشتوية” في الخرج
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة لتحقيق بطولة قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية
منطقة الجوف
 خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس وزرائها
أبرز المواد
 شاهد ممر العطاء.. كويتي يستقطع جزءا من بيته ليسهل عبور السيارات
أبرز المواد
 أردوغان أراد التخلص من عبء “داعش” والقاعدة بإرسالهم إلى ليبيا.. والسيطرة على خيراتها
أبرز المواد
أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

منطقة جازان
خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

منطقة الجوف
“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

أبرز المواد
أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية

أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية

المنطقة الشرقية

مدير تعليم عنيزة يعقد اجتماعه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة

مدير تعليم عنيزة يعقد اجتماعه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة
http://almnatiq.net/?p=816145
المناطق - عنيزة

عقد سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، يوم أمس الإثنين، لقائه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة من خلال الدائرة الهاتفية بمبنى الإدارة، وذلك بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، ومديري الشؤون المالية والمباني والموارد البشرية.

وقد أشار سعادته، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدور المُناط بإدارات التعليم لمواكبة تطلعات وزارة التعليم، ومن خلفها قيادة الوطن لتحقيق رؤية 2030، كما أشاد بروح الفريق التي لمسها في الإدارة والتي ستنهض بالميدان التربوي وتساهم في تجاوز التحديات، موجها بالتركيز على التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم ورفع مؤشرات الأداء.

كما أكد سعادته في أثناء اللقاء على تطلعاته لفصلٍ دراسي قادمٍ مفعم بالجدية في وسط بيئةٍ تربوية محفزة، ومجتمعٌ طموح ومبادر.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم تطلق (80) فعالية ترويحية عائلية وشبابية لزوار “ربيع بريدة41”

أمانة القصيم تطلق (80) فعالية ترويحية عائلية وشبابية لزوار “ربيع بريدة41”
كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين

كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين
أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89

أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*