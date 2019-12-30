مدير تعليم عنيزة يعقد اجتماعه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة

المناطق - عنيزة

عقد سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، يوم أمس الإثنين، لقائه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة من خلال الدائرة الهاتفية بمبنى الإدارة، وذلك بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، ومديري الشؤون المالية والمباني والموارد البشرية.

وقد أشار سعادته، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدور المُناط بإدارات التعليم لمواكبة تطلعات وزارة التعليم، ومن خلفها قيادة الوطن لتحقيق رؤية 2030، كما أشاد بروح الفريق التي لمسها في الإدارة والتي ستنهض بالميدان التربوي وتساهم في تجاوز التحديات، موجها بالتركيز على التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم ورفع مؤشرات الأداء.

كما أكد سعادته في أثناء اللقاء على تطلعاته لفصلٍ دراسي قادمٍ مفعم بالجدية في وسط بيئةٍ تربوية محفزة، ومجتمعٌ طموح ومبادر.