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تعليم الشرقية يُفعل تطبيق “مدرستي” لنظافة المدارس الكترونياً

تعليم الشرقية يُفعل تطبيق “مدرستي” لنظافة المدارس الكترونياً
http://almnatiq.net/?p=816146
الدمام - عبدالله السعيدي

اختتم تعليم الشرقية بالتعاون مع شركة تطوير للمبانيTBC المنفذة لمشروعات وزارة التعليم اليوم، ورش العمل الخاصة بشرح تطبيق “مدرستي”، بمكاتب التعليم في القطيف والخبر وشرق الدمام وغربها بتعليم المنطقة، إلى جانب ممثلين عن شركة المجال للنظافة، ضمن خططها لتغطية كافة المدارس بالمنطقة

وأكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية سعيد الزهراني، أن وزارة التعليم بإشراف مباشر معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تهدف إلى إسناد بعض الاعمال لشركاء الوزارة من القطاع الخاص في عدد من المجالات الحيوية للمضي قدما تجاه عمليات التطوير المستمر للمنظومة التعليمية مثل النقل المدرسي، وأعمال صيانة ونظافة المباني المدرسية وغيرها .

وأضاف أن تلك العمليات تأتي لتخفيف الأعباء على القيادات التعليمية للتركيز على تجويد البرامج والاعمال التعليمية التي تشرف عليها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.
وشهدت الورش تقديم فريق عمل تطبيق “مدرستي” عرضاً مرئياً تضمن شرحاً وافياً عن التطبيق، وآليات استخدامه من قبل قياديي المدارس ومنسوبيها المكلفين بالتواصل مع شركةTBC من خلال التطبيق الذي يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة، لتسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، بين قائد المدرسة والمقاول المسؤول عن حل مشكلة نظافة المرفق التعليمي، حيث يتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بنظافة المرفق في أقل وقت ممكن، وبوضوح وسهولة من خلال تسجيل قائد وقائد المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد، فاختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد، مع الضغط على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي يوجد بها المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرًا إرسال الطلب لتلقي الخدمة.
يذكر أنه تم اعتماد المرحلة الأولية للاستفادة من تطبيق “مدرستي” لتشمل خدمات تقديم النظافة للمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كل من الدمام والخبر والظهران والقطيف بقطاعيها البنين والبنات، على أن تشمل بقية المكاتب في المرحلة الثانية القريبة القادمة

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