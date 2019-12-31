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أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية

أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية

المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية

أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=816147
الدمام - المناطق

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة الأرض رقم ( خ 11 )،الموضحة في المخطط المعتمد رقم (ش.د 1262)، بمساحة 3901.60م2، ثلاثة الاف وتسعمائة وواحد متر وستون سنتيمتر مربع، في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام لصالح مركز إشراقات للرعاية النهارية الخاص بتأهيل ذوي الاعاقة بالدمام التابع لوزارة الشئون الاجتماعية.

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, و توفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.

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