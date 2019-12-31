“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

المناطق - الرياض

أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، أخيراً، حكماً قضائياً لمصلحة مواطن، بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية، بعد أن كانت قد رفضت إدارة الجسر ذلك دون مستند نظامي.

ووفقاً لتفاصيل الحكم فإن المواطن حاول العبور بدرّاجته النارية جسر الملك فهد؛ إلا أنه تمّ رفض عبوره بوسيلة الدرّاجة؛ ما دعاه إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضدّ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يطلب السماح له بعبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية، حيث تمّ منعه دون بيان أو سبب أو سند نظامي.

وردّت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الدعوى، حسب حيثيات الحكم القاضي، بأن سبب المنع هو ازدياد الحوادث خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه المدعي، حيث لم يتم السماح للدرّاجات النارية بالعبور منذ افتتاح الجسر.

وعليه، حكمت المحكمة الإدارية بالدمام بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المتضمن منع المواطن من عبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية.

يُذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدرّاجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 / 1 / 2020 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلتا المملكتين.