خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

المناطق - الجوف

أصدر مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة الجوف تقرير عدد العينات التي تم تحليلها ضمن الرقابة الغذائية علي المنشآت الغذائية خلال عام 2019م والتي بلغت 7632عينة.

وكشف التقرير عن بلوغ نسبة العينات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية 7177 عينه فيما كان عدد العينات الغير مطابقة 455 عينة شملت فحوصات كيمائية لمتبقيات المبيدات الحشرية وفحص ميكروبي للمياه والأغذية وذلك من خلال المختبر الثابت والمتنقل .

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية المهندس فهد الضويحي أن مختبر سلامة الأغذية هدفه التأكد من جودة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين من خلال عمل جولات يومية على جميع المنشآت الغذائية من اسواق ومطاعم وكذلك استقبال العينات من البلديات التابعة للمنطقة واضاف أن مايقوم به المختبر من اعمال نتيجة توجيهات ومتابعة مستمرة من سعادة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان .

ومن جهته أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أن أمانة الجوف تواصل حملاتها التوعوية للتحذير من مخاطر مواد التعبئة غير الصحية .

وأهابت الامانة كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية والأسواق أو أي ملحوظات على الصحة العامة عبر نظام البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة يوميًا.