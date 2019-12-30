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أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

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أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=816169
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ، مدير إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة العقيد محمود بن علي معافا.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لاعمال الادارة والذي تضمن مجهودات المحافظات ومراكزها ، واشتمل التقرير على جهود إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة.
كما استمع سمو الأمير محمد بن ناصر من مدير إدارة العمليات المشتركة العقيد معافا لشرح مفصل عن التقرير وما احتواه من عمليات ومن أبرزها مجهودات المحافظات فيما يتعلق بالقبض على المقيمين بطريقة غير نظامية وضبط الممنوعات بكافة أنواعه وااستقبال البلاغات الوارده وتمريرها  ودعم الموقف والتنسيق بين للجهات المختصة للتعامل مع جميع البلاغات في اسرع وقت.

وأشاد سمو أمير منطقة جازان بما تضمنه التقرير وما استمع إليه خلال اللقاء حول ما احتواه التقرير والجهود التي يقوم بها مركز العمليات المشتركة بالمنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفتره الماضية,
راجياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة -سائلاً الله تعالى- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

من جهته عبّر مدير إدارة العمليات المشتركة بجازان العقيد محمود معافا عن شكره وجميع منسوبي الإدارة لسمو أمير جازان على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها الإدارة وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

 

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