احدث الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية
أبرز المواد
 أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة
منطقة جازان
 خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف
منطقة الجوف
 “حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الشئون الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يُفعل تطبيق “مدرستي” لنظافة المدارس الكترونياً
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم عنيزة يعقد اجتماعه الأول بالقيادات النسائية في الإدارة
منطقة القصيم
 برعاية أمير المنطقة الشرقية.. جمعية بناء تنظم المخيم العلمي لأيتام المملكة بالشراكة مع جامعة الملك فهد
المنطقة الشرقية
 إقامة “مهرجان ليالي الشتوية” في الخرج
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة لتحقيق بطولة قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية
منطقة الجوف
 خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس وزرائها
أبرز المواد
 شاهد ممر العطاء.. كويتي يستقطع جزءا من بيته ليسهل عبور السيارات
أبرز المواد
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

أبرز المواد
أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

منطقة جازان
خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

منطقة الجوف
“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

أبرز المواد

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية
http://almnatiq.net/?p=816174
المناطق - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما ـ أيده الله ـ من فخامة الرئيسة سهلورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي .
ورحب مجلس الوزراء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، مؤكدا أن ذلك يجسد جانباً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظهما الله .
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض إثر ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيداً في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ” حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار ” الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له، وذلك انطلاقاً من إيمانها بضرورة التوصل إلى حلٍ لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.
وتابع مجلس الوزراء، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانةٍ للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبةٍ بخروج القوات الأجنبية والمليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، مؤكداً المجلس حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس، نوه بالجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، مشيراً في هذا السياق إلى الكشف عن عناصر إرهابية بالدمام يستقلون مركبة مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإحباطها، والقضاء على اثنين منهم والقبض على الثالث.
وأعرب مجلس الوزراء، عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً شمال بوركينا فاسو، والتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط العشرات من المدنيين ورجال الأمن قتلى وجرحى، وتأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبراً عن تعازيه ومواساته لحكومتي وشعبي الصومال وبوركينا فاسو، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .
وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 259 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 15 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 4 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجمهورية التونسية للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 9 / 2 ) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 8 / 41 / د ) وتاريخ 17 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد ، والأستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع ، والمهندس / عادل بن علي الغامدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال.
حادي عشر :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السويلم ، والمهندس / علي بن عايض القرني ، والدكتور / وليد بن محمد زاهد أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز .

 

روابط ذات صلة

“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

“حكم قضائي” يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية
إقامة “مهرجان ليالي الشتوية” في الخرج

إقامة “مهرجان ليالي الشتوية” في الخرج
خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس وزرائها

خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس وزرائها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*