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وفاة واصابة سبعة اشخاص بحادث مروع على طريق مدخل رفحاء الغربي

وفاة واصابة سبعة اشخاص بحادث مروع على طريق مدخل رفحاء الغربي
http://almnatiq.net/?p=816180
عرعر - خالد الضبيبي
 أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي
ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغ من مواطن الساعة (08:04 ص) بوجود حادث انقلاب سيارة ( على مدخل مدخل طريق رفحاء الغربي ) .
 وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتين اسعافيتين تابعة لوزارة الصحة .
وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (08:14 ص) تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان سعوديين الجنسية – اعمارهم 16-18 سنه – ونتج عن هذا الحادث وفاة أربعة منهم -رحمهم الله – وتعرض ثلاث اخرين لاصابات متفاوته بين الخطيرة والمتوسطة ، أحدهم كان محتجز وتم استخراجه من قبل الدفاع المدني .
وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى رفحاء العام .
هذا ونهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة باستخدام الجوال أو غيره .

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