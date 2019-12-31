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امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”

امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”

منطقة الباحة

امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”

امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”
http://almnatiq.net/?p=816183
المناطق - الباحة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”، للكاتب والباحث التاريخي إبراهيم بن يحيى الزهراني، التي نظمها النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة بقاعة الشيخ سعيد ‏العنقري بمقر النادي.
       وفي بداية الأمسية رحب رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة حسن بن محمد الزهراني, بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، معربًا عن شكره لسموه على رعايته وحضوره للأمسية، ودعمه للنادي وبرامجه ولمختلف الفعاليات الثقافية التي تشهدها المنطقة, موضحاً بأن الأمسية تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها النادي في مختلف المجالات الثقافية.
       بعدها تحدث الكاتب والباحث التاريخي إبراهيم الزهراني خلال الأمسية على ثلاثة محاور تضمنت إضاءة افتتاحية من خلال الوقوف على الأطلال واستنطاق الأثر من منظور وطني “رؤية خاصة”, ، ورحلة تعريفية ببعض الأمكنة في تهامة والسراة من خلال ما تضمنه الإرث العربي شعراً ونثراً, وتعريف مبسط “للأنثروبولوجيا” والجوانب الأسطورية الميتافيزيقية بمنطقة الباحة من المنظور العالمي كالثالوث بالمندق وعلاقته بتاريخ المدرجات الزراعية والمزاول الفلكية، والفنون الصخرية, والطوطمية القديمة على أسقف الكهوف في الشدوين ومحافظة العقيق.
       كما تناول الزهراني ما تضمنه الإرث العربي من الأمكنة والمسميات والنقوش بالمنطقة, بالإضافة إلى حصر الآثار العالمية بالباحة، والتوصيات فيما يتعلق بصناعة التدفق البشري الأجنبي للسياحة بالمنطقة من منظور الرؤية الطموحة 2030م.
       وأشاد سمو أمير الباحة بما استعرضه الكاتب والباحث التاريخي إبراهيم الزهراني, عن المنطقة من العمق التاريخي والبعد الثقافي الكبير ، منوهاً بجهود النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة في تنظيم الفعاليات الثقافية, التي من شأنها تطوير الجانب الثقافي في المنطقة.
       وفي ختام الأمسية كرّم الأمير حسام بن سعود الكاتب والباحث التاريخي الزهراني، كما تسلم سموه هدية تذكارية عبارة عن مجموعة من الكتب من اصدارات النادي مقدمة من رئيس النادي الأدبي بالباحة.
حضر الأمسية معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, وأمين منطقة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي, وعدد من المسئولين في المنطقة والأدباء والمثقفين والإعلاميين.

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