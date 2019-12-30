طالب يكرم مرتين في أسبوع .. والسر حفظ القرآن

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بعد أقل من أسبوع على تكريمه من إدارة الحلقات بجامع الزبيدي التابع لجمعية خيركم بجدة على حفظه كتاب الله ، كرم مدير ومعلمو ثانوية ابن منظور الطالب عبدالرحمن صادق السميري لتفوقه الدراسي وتتويجه بحفظ القرآن الكريم كاملاً.

وذكر السميري أنه يعتز بمعلميه في حلقات الزبيدي بحي الواحة ومدرسة ابن منظور كونهم ساهموا بشكل كبير بعد توفيق الله بالتعاون مع والديه في تفوقه في المدرسة واتمامه حفظ القرآن الكريم مشيراً أن هذا التكريم هو وسام على صدره .

وأكد السميري أن حلقات القرآن الكريم ساهمت بشكل كبير في تفوق أبنائها على كافة الاصعدة وخصوصاً في المدراس ، فالنسبة الأكبر من المتفوقين دراسياً في مختلف التخصصات هم من طلاب حلقات القرآن الكريم ، وبذلك يشهد قادة المدارس في كافة المراحل الدراسية.

الجدير بالذكر أنه قد أثبتت العديد من الدراسات تفوق طلاب الحلقات في مختلف المدارس والجامعات والتي من أبرزها الدراسة العلمية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم ومفادها أن 85% من الطلبة المتفوقون دراسياً هم من طلاب حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم كما أن أغلب المتفوقين في كليتي الهندسة، والطب هم من الحفاظ .