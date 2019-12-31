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الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف

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امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”

امير الباحة يرعى الأمسية الثقافية “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”

منطقة الباحة

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف
http://almnatiq.net/?p=816197
الجوف - عبدالعزيز الحموان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع.
   واطلع سموه خلال الاستقبال على سير الإختبارات للطلبه والطالبات في الجامعة، موجها سموه بتوفير بيئة تعليمية مناسبة تتناسب مع ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – من اهتمام بالغ للتعليم بكافة مراحلة .
   وأعرب الدكتور الزارع عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على توجيهاته الدائمة التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات.

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