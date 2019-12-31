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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي رنية وتربة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي رنية وتربة

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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي رنية وتربة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي رنية وتربة
http://almnatiq.net/?p=816203
المناطق - الطائف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مكتبه بالطائف، اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة رنية.
واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الأحتياجات التنموية.
واطّلع سموه عقب الاجتماع على مجسم لمشروع المركز الحضاري والثقافي في محافظة رنية، والذي يهدف إلى العناية بالثقافة السعودية وعرض الأعمال العلمية، إضافة إلى إقامة معارض الكتب والندوات والمهرجانات السنوية
كما ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة تربه.

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