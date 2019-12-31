احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة السوق المالية” تتيح للشركات المدرجة استخدام خيار نموذج القيمة العادلة مطلع 2022م
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو
أبرز المواد
 السياري الى الخامسة عشرة وكيلًا لإمارة منطقة الباحة للشئون الامنية
منطقة الباحة
 نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة
منطقة الجوف
 ترمب: نحمل إيران مسؤولية أي هجوم على سفارتنا ببغداد
أبرز المواد
 التلفزيون العماني: السلطان قابوس في حالة مستقرة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة
منطقة الجوف
 أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي رنية وتربة
منطقة مكة المكرمة
 “الغذاء والدواء” تحذّر من صلصة الفلفل الحار “Sriracha Hot Chilli Sauce”
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف
منطقة الجوف
 طالب يكرم مرتين في أسبوع .. والسر حفظ القرآن
منطقة مكة المكرمة
أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف

أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف

منطقة مكة المكرمة
“هيئة السوق المالية” تتيح للشركات المدرجة استخدام خيار نموذج القيمة العادلة مطلع 2022م

“هيئة السوق المالية” تتيح للشركات المدرجة استخدام خيار نموذج القيمة العادلة مطلع 2022م

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو

وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو

أبرز المواد
السياري الى الخامسة عشرة وكيلًا لإمارة منطقة الباحة للشئون الامنية

السياري الى الخامسة عشرة وكيلًا لإمارة منطقة الباحة للشئون الامنية

منطقة الباحة

نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=816206
الجوف - عبدالعزيز الحموان
  التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لتلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.
وفي بداية اللقاء قدم العريض إحصائية عن أعمال التفلزيون خلال العام 2019 ، مستعرضاً استعداد التلفزيون لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .
وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف على بذل المزيد من التغطيات للمنطقة لما تتمتع به من مزايا تنافسية في مجالات عدة.
 وأعرب العريض عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف، ولرئيس هيئة التلفزيون وإدارة الشؤون الفنية والمراكز التلفزيونية بالهيئة لدعمهم لاحتياجات تلفزيون الجوف .

روابط ذات صلة

نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة

نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة
الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف
خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

خلال 2019.. فحص أكثر من 7000 عينة بمختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*