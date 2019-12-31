نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة

وفي بداية اللقاء قدم العريض إحصائية عن أعمال التفلزيون خلال العام 2019 ، مستعرضاً استعداد التلفزيون لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .

وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف على بذل المزيد من التغطيات للمنطقة لما تتمتع به من مزايا تنافسية في مجالات عدة.