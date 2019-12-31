نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لتلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.
وفي بداية اللقاء قدم العريض إحصائية عن أعمال التفلزيون خلال العام 2019 ، مستعرضاً استعداد التلفزيون لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .
وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف على بذل المزيد من التغطيات للمنطقة لما تتمتع به من مزايا تنافسية في مجالات عدة.
وأعرب العريض عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف، ولرئيس هيئة التلفزيون وإدارة الشؤون الفنية والمراكز التلفزيونية بالهيئة لدعمهم لاحتياجات تلفزيون الجوف .
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