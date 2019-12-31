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نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة

نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=816216
الجوف - محمد الحسن

استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة المشرف على منطقة الجوف المهندس هذال بن سفر العتيبي ومرافقيه، استقبلهم نائبا رئيس الغرفة الأستاذ جمعة الدرع والأستاذ خالد الدميخ بحضور الأمين العام
الأستاذ عادل الفالح.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات وتطلعات قطاع الأعمال في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعراض جهود الهيئة لتطوير القطاعين على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق منها منطقة الجوف، وفتح باب التعاون مع الغرفة في مجال تطوير مهارات قطاع الأعمال في الجوانب التقنية لما يخدم تنمية أعمالها واستخدام التقنيات المتاحة.
وتباحث الطرفان التعاون بين الهيئة والغرفة لعقد لقاءات وورش عمل ودورات تطويرية للقطاع التجاري والصناعي، فيما قدمت الغرفة مقترحات عامة تخص مجال الاتصال في المنطقة.
وقدم نائب رئيس غرفة الجوف جمعة الدرع شكره وتقديره لمنسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الزيارة والاهتمام بقطاع الأعمال في المنطقة.
حضر اللقاء من منسوبي الهيئة كل من المهندس عمار التويجري والاستاذ طارق الجنيد والاستاذ عبدالله الشهراني، ومن جانب الغرفة مدير مركز البحوث والمعلومات الاستاذ طارق موسى.

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