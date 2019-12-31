أمانة القصيم تغلق محل يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

المناطق - بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية محل لبيع المواد الغذائية بمدينة بريدة بعد ضبطت فرق الرقابة الصحية بالبلدية مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقامت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم بمصادرة (٢٨) صنف من المواد المخالفة بإجمالي (٦٨٠) علبة و (١١٧) كجم ، ويجري إستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها الرقابية على كافة الأصعدة بغية المحافظة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتطبيق الإشتراطات الصحية في المنشأت الصحية.