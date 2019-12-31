احدث الأخبار

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها
أبرز المواد
 منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 “البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تغلق محل يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
منطقة القصيم
 عبوة ناسفة بحرية زرعها الحوثي قرب ميناء الحيمة
أبرز المواد
 بومبيو لقادة العراق: واشنطن ستحمي وتدافع عن رعاياها
أبرز المواد
 بولتون: إيران تسيطر على الميليشيات الشيعية بالعراق
أبرز المواد
 سدكو القابضة تنظم محاضرات مهنية لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز في تخصصات المالية والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة السوق المالية” تتيح للشركات المدرجة استخدام خيار نموذج القيمة العادلة مطلع 2022م
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو
أبرز المواد
 السياري الى الخامسة عشرة وكيلًا لإمارة منطقة الباحة للشئون الامنية
منطقة الباحة
“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

أبرز المواد
منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
“البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة

“البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة

أبرز المواد
أمانة القصيم تغلق محل يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

أمانة القصيم تغلق محل يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

منطقة القصيم

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها
http://almnatiq.net/?p=816265
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق 1441/4/25هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه جرى فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي ، مبينًا أن الإرسالية تضم أكثر من 2200 رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.
وأضاف الدكتور الحربي أنه عقب وصول الإرسالية جرى على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.
وبيَّن الحربي أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، وعليه جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

روابط ذات صلة

منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
“البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة

“البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة
عبوة ناسفة بحرية زرعها الحوثي قرب ميناء الحيمة

عبوة ناسفة بحرية زرعها الحوثي قرب ميناء الحيمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*