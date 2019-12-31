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رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة

رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة
http://almnatiq.net/?p=816268
المناطق - واس

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، حرص المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على وضع قضايا الدول العربية في قمة أولوياتها، مشيراً إلى أنها تقوم بدور قيادي كبير في خدمة القضايا العربية.
واستعرض خلال ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى اليوم، بعنوان “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا العالم العربي”، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، دور المملكة البارز في تأسيس جامعة الدول العربية، انطلاقاً من إيمان قادتها بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تمر على المنطقة، إضافة إلى جهودها الملموسة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وتضامنها الدائم ودعمها المستمر في الدفاع عن الأمن القومي العربي.
وقدم السلمي موجزاً عن دعم المملكة للقضية الفلسطينية، ومساندتها للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتبنيها للقضية ومدافعتها عنها في المحافل الدولية نصرة لفلسطين وشعبها، وتصديا لكافة المشاريع التي تحاول طمس الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس.

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