عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

المناطق - واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولاتٍ استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة، وسط تواجد عناصر من شرطة الاحتلال الخاصة لتأمين اقتحامات المستوطنين.