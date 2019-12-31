احدث الأخبار

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة
أبرز المواد
 “البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها
أبرز المواد
 منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 “البلديات” تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تغلق محل يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
منطقة القصيم
 عبوة ناسفة بحرية زرعها الحوثي قرب ميناء الحيمة
أبرز المواد
 بومبيو لقادة العراق: واشنطن ستحمي وتدافع عن رعاياها
أبرز المواد
 بولتون: إيران تسيطر على الميليشيات الشيعية بالعراق
أبرز المواد
 سدكو القابضة تنظم محاضرات مهنية لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز في تخصصات المالية والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة السوق المالية” تتيح للشركات المدرجة استخدام خيار نموذج القيمة العادلة مطلع 2022م
أبرز المواد
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة

رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة

أبرز المواد
“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

أبرز المواد
منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
http://almnatiq.net/?p=816273
المناطق - واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولاتٍ استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة، وسط تواجد عناصر من شرطة الاحتلال الخاصة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة

رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة
“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها

“البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها
منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد .. ومنقية القحطاني تتوج بسيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*