أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الأستاذ سعد بن محمد الشهراني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه سموه بمستوى قدرات المهندسين السعوديين، والذي أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في مختلف المواقع والمهمات، مبيناً أن الإرتقاء بهذه المهنة يتطلب عملاً تكاملياً يراعي التطورات التي شهدها القطاع الهندسي، ويمد المهندس السعودي والعامل في القطاع الهندسي السعودي بالمعارف والمستجدات التي طرأت على هذه المهنة، مؤكداً سموه أهمية الشراكة مع الجامعات للموائمة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل، والحرص على الاستفادة من الخبرات الهندسية وتفعيلها لإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية، وتفعيل تطوع المحترفين من المهندسين في مختلف المواقع سواءً في القطاعات غير الربحية، أو المبادرات الاجتماعية، متمنياً سموه للهيئة التوفيق في تحقيق أهدافها.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد بن محمد الشهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، وحرصه على دعم وتطوير المهندسين السعوديين، مؤكداً أن عدد المهندسين المسجلين في الهيئة وصل إلى 162953 مهندساً، فيما بلغ عدد الفنيين 112908 فنياً، مشيراً إلى أن عدد المكاتب الهندسية المعتمدة وصل إلى 2522مكتباً، والشركات الهندسية إلى 276 شركة.