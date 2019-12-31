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الأمير سعود بن نايف يلتقي مجلس إدارة جمعية “اطعام”

الأمير سعود بن نايف يلتقي مجلس إدارة جمعية “اطعام”

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين

أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين

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الأمير سعود بن نايف يلتقي مجلس إدارة جمعية “اطعام”

الأمير سعود بن نايف يلتقي مجلس إدارة جمعية “اطعام”
http://almnatiq.net/?p=816279
المناطق - فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، على التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة المؤقت لجمعية “اطعام” قدمه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، وأعضاء المجلس.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- ساهم في تحقيق القطاع لقفزاتٍ متواصلة، مكنته من أن يكون نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي، وبينت القدرات التي يتمتع بها أفراد المجتمع، وحبهم ومبادرتهم للخير، مؤكداً سموه ضرورة أن تتواصل الجهود التوعوية للحفاظ على النعمة، وصولاً إلى الجهود الوقائية، التي ترسخ قيمة هذه النعمة، وما عاناه الأجداد في قديم الزمن من ضيق الحال والمعيشة، وما نحن فيه اليوم من نعمة متواصلة، نحمد الله عليها، مشيراً لأهمية أن تعزز جهود التوعية في الجيل الناشئ.
مباركاً سموه للجمعية حصولها على جائزة غلوبال العالمية، لأفضل جمعية على مستوى الوطن العربي في العام 2019م، والتي حازت عليها الجمعية في المملكة المغربية الشقيقة.
من جهته قدم رئيس مجلس الإدارة المؤقت لجمعية “اطعام” الأستاذ عبداللطيف الراجحي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لمسيرة إطعام، الأمر الذي ساهم في استمرار وتواصل تميز مسيرة الجمعية، مبيناً أن الجمعية تستعد في فبراير المقبل بمشيئة الله لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

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