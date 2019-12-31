رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

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قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،اليوم، بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي والقادة التنفيذيون بالكلية.

وفور وصول معاليه استمع إلى شرح وتحديث عن موقف التحول إلى جامعة الدفاع الوطني.

ثم قدم معاليه محاضره للضباط المعلمين والدارسين بدورة الحرب الحادية عشر كأحد البرامج الدراسية للدورة بعنوان ( التحديات في البيئة الإستراتيجية وأثرها في المملكة والقوة العسكرية).

