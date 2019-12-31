احدث الأخبار

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا
أبرز المواد
 نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير مصر لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ أملج يتفقد القرى والمراكز ويناقش توعية اصحاب الإبل
منطقة تبوك
 اعتباراً من غداً.. منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يلتقي مجلس إدارة جمعية “اطعام”
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين
المنطقة الشرقية
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي : وحدة الصف العربي من أولويات المملكة
أبرز المواد
 “البيئة” : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها
أبرز المواد
4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

أبرز المواد
تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا

تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا

أبرز المواد
نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020

نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020

أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير مصر لدى المملكة

الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير مصر لدى المملكة

أبرز المواد

رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=816282
المناطق - واس

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،اليوم، بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي والقادة التنفيذيون بالكلية.

وفور وصول معاليه استمع إلى شرح وتحديث عن موقف التحول إلى جامعة الدفاع الوطني.

ثم قدم معاليه محاضره للضباط المعلمين والدارسين بدورة الحرب الحادية عشر كأحد البرامج الدراسية للدورة بعنوان ( التحديات في البيئة الإستراتيجية وأثرها في المملكة والقوة العسكرية).

روابط ذات صلة

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم
تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا

تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا
نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020

نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*