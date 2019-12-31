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اعتباراً من غداً.. منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية

اعتباراً من غداً.. منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية
http://almnatiq.net/?p=816288
المناطق - الرياض

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من غداً الأربعاء تطبيق اللائحة الفنية السعودية، التي نصت على منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية.
وبحسب اللائحة، يُمنع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ “الهيئة” الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.
وتطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية “من الأغذية ذات المصادر الحيوانية”.
ونفّذت الهيئة حملة توعوية عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية، وقبل التطبيق الرسمي للقرار، وذلك بهدف توعية المستهلكين بما يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

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