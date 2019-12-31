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محافظ أملج يتفقد القرى والمراكز ويناقش توعية اصحاب الإبل

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محافظ أملج يتفقد القرى والمراكز ويناقش توعية اصحاب الإبل

محافظ أملج يتفقد القرى والمراكز ويناقش توعية اصحاب الإبل
http://almnatiq.net/?p=816291
المناطق- أملج - فايز السميري:

ضمن جولة تفقدية قام بها محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي الي مركز الشبحة التقى من خلالها مشائخ وأعيان واهالي مركز الشبحة والمراكز المجاورة وتم عقد لقاء مفتوح مع المشائخ والأهالي في صالة الضيافة بمركز الشبحة وكانت المناقشة في عدد من الموضوعات المجتمعية وكان من أهمها العمل على توعية اصحاب المواشي وخاصة الإبل القاطنين في المراكز والقرى الواقعه على الطريق من عدم الاقتراب من الطرق وكذلك المحافظة على إبلهم وعدم اهمالها للحيلولة دون وقوع حوادث مميتة على بعض الطرق ومنها تحديداً طريق أملج – الشبحة – العيص حيث بات الامر مقلقاً بعد تزايد نسبة الحوادث التي وردت
في تقارير إدارة المرور بسبب انتشار الابل السائبه على هذه الطرق وكان الإجتماع بحضور عدد من مسئولي الإدارات الحكومية منها إدارة مرور محافظة أملج وفرع إدارة الطرق بضباء وبلدية الشبحة وتحدث خلال الاجتماع عدد من الشخصيات منها مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمحافظة أملج ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية باملج وعضو مجلس منطقة تبوك وغيرهم وشدد المدخلات في مجمل طرحها على ضرورية منح هذا الموضوع اهمية كبيرة وان يكون التعاون في ذلك من الجميع…
بعد ذلك عقد محافظ أملج اجتماعاً خاص في صالة الاجتماعات بمركز الشبحة بحضور كل من رئيس مركز الشبحة ورئيس مركز حراض ومدير إدارة مرور أملج ورئيس مخفر شرطة الشبحة ومساعد رئيس بلدية الشبحة ومدير إدارة فرع الطرق بضباء وتناول الإجتماع التشديد على تطبيق الأنظمة والتعليمات وتكثيف الجهود من أجل العمل على الحد من وقوع حوادث الإبل السائبه على هذه الطرق..
عقب ذلك قام المحافظ ومرافقيه بجوله داخل مركز الشبحة شملت زيارة مركز الدفاع المدني بالشبحة وذلك بعد إنتقال المركز إلى مقره الجديد..
من جانبه عبر رئيس مركز الشبحة
الأستاذ محمد الرفاعي باسمه ونيابة عن أهالي مركز الشبحة والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة عن شكره وتقديره لسعادة محافظ أملج على مثل هذه الزيارات التفقدية والتي تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة تبوك الذي يولي جل اهتمامه ورعايته لخدمة المواطن في منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها.

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