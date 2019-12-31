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4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

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4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=816308

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الباطن مع جدة ، المجزل مع الكوكب، العين مع البكيرية ، القادسية مع النجوم، والتقدم مع الجبلين .
فعلى ملعب نادي الباطن بحفر الباطن تعادل الباطن مع ضيفه جدة بنتيجة 1 – 1، ورفع الباطن رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع جدة رصيده لـ 24 نقطة في المركز الـ 11.
وتغلب الكوكب على مضيفه المجزل بنتيجة 2 – 0، ليرتفع رصيد الكوكب لـ 23 نقطة في المركز الـ 13، فيما توقف رصيد المجزل عند 12 نقطة في المركز الـ20 ، وعاد فريق البكيرية من ملعب مضيفه العين بالفوز بنتيجة 2 – 0، ليكون رصيد البكيرية 27 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد العين عند 34 نقطة في المركز الأول .
وفاز القادسية على ضيفه النجوم بنتيجة 3 – 2 ، وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد النجوم عند النقطة 15 في المركز الـ 19 .
وفي ختام مباريات اليوم فاز فريق التقدم على ضيفه الجبلين بنتيجة 1-2، ليرتفع رصيد التقدم لـ 20 نقطة في المركز الـ 16 فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 26 في المركز الـ 8.
وكانت منافسات الجولة المؤجلة انطلقت أمس بإقامة 4 مباريات حيث تعادل الشعلة مع مضيفه الخليج 0-0، وفاز نجران على حطين 0-1، وتغلب الجيل على مضيفه الثقبة 2 – 1 فيما كسب أحد ضيفه الطائي بنتيجة 1 – 0 .

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