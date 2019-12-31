4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الباطن مع جدة ، المجزل مع الكوكب، العين مع البكيرية ، القادسية مع النجوم، والتقدم مع الجبلين .

فعلى ملعب نادي الباطن بحفر الباطن تعادل الباطن مع ضيفه جدة بنتيجة 1 – 1، ورفع الباطن رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع جدة رصيده لـ 24 نقطة في المركز الـ 11.

وتغلب الكوكب على مضيفه المجزل بنتيجة 2 – 0، ليرتفع رصيد الكوكب لـ 23 نقطة في المركز الـ 13، فيما توقف رصيد المجزل عند 12 نقطة في المركز الـ20 ، وعاد فريق البكيرية من ملعب مضيفه العين بالفوز بنتيجة 2 – 0، ليكون رصيد البكيرية 27 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد العين عند 34 نقطة في المركز الأول .

وفاز القادسية على ضيفه النجوم بنتيجة 3 – 2 ، وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد النجوم عند النقطة 15 في المركز الـ 19 .

وفي ختام مباريات اليوم فاز فريق التقدم على ضيفه الجبلين بنتيجة 1-2، ليرتفع رصيد التقدم لـ 20 نقطة في المركز الـ 16 فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 26 في المركز الـ 8.

وكانت منافسات الجولة المؤجلة انطلقت أمس بإقامة 4 مباريات حيث تعادل الشعلة مع مضيفه الخليج 0-0، وفاز نجران على حطين 0-1، وتغلب الجيل على مضيفه الثقبة 2 – 1 فيما كسب أحد ضيفه الطائي بنتيجة 1 – 0 .

