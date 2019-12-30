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“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً

“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً
http://almnatiq.net/?p=816323
المناطق - حائل

أبدى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطلعه لتوسعة مطار حائل الدولي قريبًا، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعرب خلال حفل جائزة أمير منطقة حائل “بصمة” للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد، عن سروره بما تحقق من إنجازات لمشروعات الطرق بالمنطقة التي بلغت تكلفتها 880 مليون ريال ونفذت من خلال شركات وطنية.

وأشار إلى أن المنطقة ترتبط حاليًا بطرق حديثة مع عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى وجود مطار حائل الدولي ومحطة قطار سار الذي يربط الرياض بالمناطق الشمالية.

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