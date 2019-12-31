” الحوباني ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان ..

المناطق - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمنطقة جازان بترقية مدير عام الادارة العامة للحقوق أ. حسين بن علي حوباني على المرتبة العاشرة بإمارة منطقة ⁧‫جازان ‬⁩.

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من جانبه عبر ” الحوباني ” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو وزير الداخلية وسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- على هذه الثقة .

سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعد ” الحوباني” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات وحلقات متخصصة في مجال عمله.