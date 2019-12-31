الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض اليوم، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية .

وقال سموه خلال لقائه بلاعبي المنتخبات السعودية لكرة السلة، التايكوندو، الجودو، كرة الطاولة، البلياردو، الهجن، والريشة الطائرة، أنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف: “إن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية مستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في جميع المحافل المختلفة” ، مشيراً إلى أنه وُضعت آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.