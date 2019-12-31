احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية
أبرز المواد
 استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد
أبرز المواد
 ” الحوباني ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان ..
منطقة جازان
 “وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً
منطقة حائل
 “سار” تعلن وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس
أبرز المواد
 4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 تعرف على كمية البلاستيك التي تتناولها اسبوعيا
أبرز المواد
 نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تبدأ العام الجديد 2020
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير مصر لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ أملج يتفقد القرى والمراكز ويناقش توعية اصحاب الإبل
منطقة تبوك
 اعتباراً من غداً.. منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية

الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية

أبرز المواد
استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد

استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد

أبرز المواد
” الحوباني ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان ..

” الحوباني ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان ..

منطقة جازان
“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً

“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً

منطقة حائل

الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية

الأمير عبدالعزيز الفيصل يكرّم الاتحادات السعودية التي حققت إنجازات في المحافل الدولية والإقليمية
http://almnatiq.net/?p=816332
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض اليوم، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية .
وقال سموه خلال لقائه بلاعبي المنتخبات السعودية لكرة السلة، التايكوندو، الجودو، كرة الطاولة، البلياردو، الهجن، والريشة الطائرة، أنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.
وأضاف: “إن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية مستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في جميع المحافل المختلفة” ، مشيراً إلى أنه وُضعت آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

روابط ذات صلة

استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد

استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد
“سار” تعلن وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس

“سار” تعلن وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس
4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

4 انتصارات وتعادل إيجابي في ختام الجولة المؤجلة الـ15 من دوري الأولى لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*