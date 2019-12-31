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الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية لحماية سفارتها في بغداد

http://almnatiq.net/?p=816335
المناطق - وكالات

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الثلاثاء، أن “البنتاغون” سيرسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأميركية، بعدما هاجمها محتجون عراقيون موالون لإيران.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي أن “وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد”.

وأضاف إسبر: “سنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة”.

وفي حين لم يكشف إسبر أي تفاصيل حول هذه التعزيزات، رجّح مصدر في وزارة الدفاع الأميركية أن تتضمن القوات الإضافية عددا قليلا من عناصر مشاة البحرية.

وتأتي تصريحات إسبر بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة “لحماية” الأميركيين و”الدفاع” عنهم.

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