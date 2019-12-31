انطلاق (هايكنج) بلقرن بمشاركة أندية الأحياء

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انطلق اليوم برنامج”‎هايكنج بلقرن” بحضور محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد و مدير ‎تعليم بيشة نايف الهاجري وبمشاركة أندية الحي في محافظات بيشة و بلقرن و تثليث و الأمواه و مركز خيبر.

و تفقد الهاجري مقر البرنامج في مقر نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود، والذي يشارك فيه منسوبو و طلاب عشرة أندية من أندية الحي، ويتضمن مسابقات رياضية طلابية صباحا، وهايكنج المشاة بعد العصر، وحفلا ثقافيا وفعاليات مختلفة بعد صلاة المغرب، بمتابعة و إشراف من ‎نشاط الطلاب و ممثلي أندية الحي.

وأشاد محافظ بلقرن بفكرة برنامج (هايكنج) بلقرن و بجهود منسوبي التعليم في مكتب بلقرن و أندية الحي و نشاطها و خدمتها لفئة الشباب.

