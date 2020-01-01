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الأمير عبدالعزيز الفيصل يدشن فعالية اليوم الأولمبي

الأمير عبدالعزيز الفيصل يدشن فعالية اليوم الأولمبي
http://almnatiq.net/?p=816346
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية
مساء اليوم فعالية اليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية العربية السعودية بملاعب معهد إعداد القادة في المجمع الأولمبي بالرياض بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية وعدد من رؤوساء وأعضاء الاتحادات الرياضية، ومشاركة العديد من اللاعبين والأطفال الرياضيين وأسرهم.
وانطلقت الفعالية بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والعداء الأولمبي هادي صوعان في مسابقة قفز الحواجز، تلاها لقاء استعراضي لسمو الرئيس والأمير فهد بن جلوي في لعبتي المبارزة والريشة الطائرة، والتي هدف من خلالها سمو الرئيس إلى توعية الحضور بأهمية الألعاب المختلفة.
عقب ذلك شاهد سموه عرضاً فنياً للعبة التايكوندو بمشاركة أكثر من 50 لاعباً .
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته التي وجهها للأطفال إن ميدالية العداء هادي صوعان لم تأتي من فراغ، بل أتت عبر المثابرة والتدريبات المتواصلة والاجتهاد، مؤكداً أن اللاعب متى ماحقق إنجازاً خارجياً فإنه يسجل باسم الوطن واسم اللاعب شخصياً.
من جانبه قال العداء هادي صوعان إن هذا الإنجاز لم يأتي من جهد شخصي، بل أتت عبر مصنع الأبطال .
وفي نهاية الفعالية قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والحضور بتأدية سباق الجري لمسافة 2 كم على مضمار المجمع الأولمبي.

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