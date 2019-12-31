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الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد بيانات الإمارة

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد بيانات الإمارة

منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد بيانات الإمارة

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد بيانات الإمارة
http://almnatiq.net/?p=816352
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم اليوم, معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، ويرافقه عددٌ من قيادات المركز .
وهنأ سموه أمير منطقة الرياض الدكتور الوقيت بالثقة الملكية الغالية ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وأشار مدير مركز المعلومات الوطني إلى أن الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز هي تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلى جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما اطلع سمو أمير منطقة الرياض على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها.
وفي نهاية اللقاء دشن سمو أمير منطقة الرياض مرصد بيانات إمارة الرياض والذي سيسهم باذن الله في الارتقاء بأعمال الإمارة ويحقق المرونة في الاداء .
وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة لرجالات المركز والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة ، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على الدور الوطني الهام للمركز.

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