أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالكهموس ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة مثمناً سموه الدور التي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمكافحة الفساد ومجالاته كافة وتطوير أجهزته الرقابية والتنفيذية منوهاً سموه بالأمر الملكي على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري .

وأشار سموه إلى توحيد الجهود والتركيز على الأهداف من خلال ضم الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويديم عليها أمنها وأمانها ورغد عيشها في ظل قيادتها الحكيمة .

من جانبه قدم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه ومتابعته المباشرة لمكافحة الفساد في المنطقة والتعاون القائم والهام بين إمارة الرياض وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .

بعدها جرى بحث عدد من الموضوعات