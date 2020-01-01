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صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا للعام 2020.. وغدا العمل بها

صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا للعام 2020.. وغدا العمل بها

أبرز المواد

صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا للعام 2020.. وغدا العمل بها

صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا للعام 2020.. وغدا العمل بها
http://almnatiq.net/?p=816370
المناطق - الرياض

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيًا للعام 2020م والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أنه وحرصًا منها في الحفاظ على سلامة الرياضي السعودي وظهوره بالمظهر المشرف وتمشيًا مع التوجهات الوطنية والدولية التي تحارب هذا الداء، فقد أصدرت كتابًا للقائمة باللغتين العربية والإنجليزية وُزع على أكثر من 263 جهة رياضية شملت جميع الأندية والاتحادات الرياضية السعودية.
وأكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد أن القائمة تصدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتُحدث سنويًا من WADA، مشيرًا إلى أن اللجنة للمرة السابعة على التوالي تقوم بترجمتها للغة العربية، كونه يأتي جزءًا من برنامج اللجنة التوعوي.
وأفاد أنه يمكن لأي رياضي الاطلاع وطباعة نسخة من هذه القائمة من خلال موقع اللجنة الإلكتروني : WWW.SAADC.COM ،
متمنيًا من الله العزيز القدير أن يحمي جميع الرياضيين من هذه الآفة الخطيرة وأن نتشارك جميعًا لمنافسات خالية من المنشطات ويسودها المنافسة الشريفة.
/شء

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