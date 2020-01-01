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وزير الإسكان: 4 سياسات رئيسية لدعم المواطن

وزير الإسكان: 4 سياسات رئيسية لدعم المواطن
http://almnatiq.net/?p=816376
المناطق - الرياض

 

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تركز على 4 سياسات رئيسية في جميع برامجها التي تعمل عليها، ومنها تمكين المواطن أيا كانت وظيفته أو عمره من الحصول على التمويل اللازم لتملك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

وقال خلال مقابلة على قناة «السعودية»: «الوزارة تعمل أيضا على توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية».

وأوضح أن من سياسات الوزارة أيضا تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

وبين أن السياسة الرابعة للوزارة تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.

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