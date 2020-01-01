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بعد الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.. “التقاعد” تحذر !

بعد الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.. “التقاعد” تحذر !
http://almnatiq.net/?p=816379
المناطق - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من انتشار عدد من الأخبار الصحفية غير الصحيحة في بعض المواقع سواء باسم المؤسسة أو قيادتها الإدارية العليا.

جاء ذلك عقب انتشار خبر في أحد المواقع على شبكة الإنترنت، منسوبا بشكل غير دقيق لإحدى الصحف المحلية من خلال رابط وهمي يتضمن بعض الأخبار الملفقة والتصريحات المكذوبة على لسان المؤسسة وإدارتها العليا ويتضمن الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجمهورها متابعيها بأن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحسابها الرسمي على تويتر، وما عدا هذا فإنه لا يمت للمؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة.

ودعت في ذات الوقت جمهورها وعملاءها بتوخي الحذر والتأكد من مصدر المعلومة وعدم الانجرار إلى مواقع إلكترونية مشبوهة تروج لفرص استثمارية وهمية وتستهدف النيل من مصداقية المؤسسة أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.

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