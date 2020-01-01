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رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما

رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما
http://almnatiq.net/?p=816390
المناطق _ الرياض

أكملت النيابة العامة التحقيق مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وقررت إحالة القضية إلى القضاء.

وحسب “عكاظ” زعم رجل الأعمال أن والدته تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة. ودفع رشوة بمقدار 4 ملايين ريال لمسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.

ووفقا لمصادر مطلعة كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.
وأوضحت المصادر أن المسؤول السابق قدم معلومات تشير إلى أن السيدة كانت تزور مواقع للحزب الإرهابي في الخارج، وأن لديها -حسب إفادة ابنها رجل الأعمال- مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم مبالغ تتجاوز الملايين وذلك لدعم نشاط الحزب الإرهابي. ولفتت إلى مسؤول الهيئة في خطابه القول إن المرأة خطر على البلد لكنه لم يقدم أي شيء يثبت قوله.

ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال 5 تهم؛ أبرزها تقديم رشوة لموظف عام لإصدار أمر إدراج والدته على قائمة الترقب والقدوم، وتسجيل قضية تمويل إرهاب عليها، واشتراكه مع متهم آخر بالتواطؤ مع موظف عام لاستغلال نفوذ ‏الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري.
كما اتهمته باشتراكه عن طريق الاتفاق والمساعدة مع وسطاء بتقديم بلاغ كيدي ضد والدته، واتهامه بعقوق والدته والسعي بالإضرار بها وتشويه سمعتها من أجل مصالحه الشخصية والمالية.

فيما وجهت النيابة، للمسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تهمة الاشتراك في تقديم بلاغ كيدي كاذب ضد والدة رجل الأعمال، مما تسبب في تسجيل قضية أمنية عليها. والتستر على متهم في قضية رشوة ,تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع رجل أعمال في عقوق والدته والسعي للإضرار بها وتشويه سمعتها.

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