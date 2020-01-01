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المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول
http://almnatiq.net/?p=816394
المناطق _ تبوك
عقد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك الاجتماع الأول للمجلس  الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ برئاسة رئيس المجلس مدير عام الإدارة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وحضور أعضاء المجلس  وقيادات المنشآت التدريبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.
وأوضح أمين المجلس المهندس عبدالرحمن بن صالح البلوي  أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف لخدمة متدربي ومتدربات المنشآت  التدريبية بالمنطقة،
والعمل على تطوير البرامج والمبادرات المقدمة لخدمة سوق العمل بالمنطقة في مجالات التدريب.

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