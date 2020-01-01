لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة

المناطق _ نجران

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على أكثر من27 وحدة سكنية وفندقية، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين “93” موظفاً سعودياً، و”16″ موظفة سعودية يعملون بالنشاط، فيما رصدت “36” وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات وتم ضبط مخالفتين بحق عمالة كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وحصر عدد “4” فرص وظيفية جاري تهيئتها لشغلها بالسعوديين.

وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في القطاع ككل تجاوزت 72%، فيما بلغت نسبه التوطين في المهن الإشرافية والغير قيادية تجاوزت 90%, داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.