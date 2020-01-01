احدث الأخبار

لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة
أبرز المواد
 المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول
أبرز المواد
 رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة القصيم يشدد على أهمية خدمة المواطنين وتأدية الأمانة
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 بعد الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.. “التقاعد” تحذر !
أبرز المواد
 وزير الإسكان: 4 سياسات رئيسية لدعم المواطن
أبرز المواد
 الرئيس العراقي يندد بمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية
أبرز المواد
 صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا للعام 2020.. وغدا العمل بها
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني: نمر بمنعطف خطير يتطلب الوقوف بقوة وحزم
أبرز المواد
 “العدل”: 1.5 مليون عملية للتوثيق.. نفذها المستفيدون دون زيارة كتابات العدل
أبرز المواد
 هولندا تتخلى عن “هولندا” وتحتفظ باسمها الرسمي
أبرز المواد
لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة

لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة

أبرز المواد
المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول

أبرز المواد
رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما

رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما

أبرز المواد
سمو أمير منطقة القصيم يشدد على أهمية خدمة المواطنين وتأدية الأمانة

سمو أمير منطقة القصيم يشدد على أهمية خدمة المواطنين وتأدية الأمانة

أبرز المواد

لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة

لجنة التوطين بنجران تتابع قرار توطين المهن الغير قيادية والإشرافية في قطاع الإيواء والسياحة
http://almnatiq.net/?p=816397
المناطق _ نجران

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على أكثر من27 وحدة سكنية وفندقية، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين “93” موظفاً سعودياً، و”16″ موظفة سعودية يعملون بالنشاط، فيما رصدت “36” وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات وتم ضبط مخالفتين بحق عمالة كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وحصر عدد “4” فرص وظيفية جاري تهيئتها لشغلها بالسعوديين.
وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في القطاع ككل تجاوزت 72%، فيما بلغت نسبه التوطين في المهن الإشرافية والغير قيادية تجاوزت 90%, داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

روابط ذات صلة

المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بتبوك يعقد اجتماعه الأول
رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما

رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما
سمو أمير منطقة القصيم يشدد على أهمية خدمة المواطنين وتأدية الأمانة

سمو أمير منطقة القصيم يشدد على أهمية خدمة المواطنين وتأدية الأمانة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*