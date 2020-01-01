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أمير القصيم يدشن مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز ابانات بقيمة 175 مليون ريال

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أمير القصيم يدشن مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز ابانات بقيمة 175 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز ابانات بقيمة 175 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=816403
المناطق _ ابانات

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وجهود المسؤولين ، والزملاء في فرع المنطقة وعلى رأسهم مدير عام خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي ، وجميع من يقوم في خدمة وتوفير هذا الجانب الهام وهو المياه وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال السقيا التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن الغالي.

 

وأعرب سمو أمير القصيم في تصريح صحفي عقب تدشين سموه مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز أبانات ومحافظة النبهانية بالمنطقة ، وتفقد محطة الضخ الفرعية ، عن سعادته بافتتاح تلك المشروعات التي تأتي استكمالاً لما سبق ، قائلاً : أنا اليوم في أصعب مناطق الدرع العربي التي لم يتوفر فيها المياه لسقيا المواطنين ، وإيجاد هذه الخدمة الهامة والضرورية لأبناء هذه المنطقة وهي توفير المياه ، مشيراً إلى أنه انتهت المرحلة الأولى في ابانات حيث اكتملت الخدمات هناك بمبلغ يقارب المليار الريال ، كاشفاً أنه في العام القادم بإذن الله ستكتمل المرحلة الثانية التابعة لمحافظة عقلة الصقور وما حولها وسيكون المبلغ الإجمالي لمشروع نقل وتوزيع المياه في منطقة الدرع العربي مليار و700 مليون ريال لسقيا المواطنين هناك ، التي كانت في يوم من أصعب المناطق لإيجاد قطرة الماءو تعتمد على السقيا عبر الوايتات والصهاريج لجلب المياه لها  ، حتى أصبح اليوم ولله الحمد متوفراً سقيا المياه في تلك المناطق بدعم من الدولة ، من خلال إطلاقنا أنبوب المياه الذي أصبح يصل لأكثر من 46 مركزاً في مركز ابانات ومحافظة النبهانية ، التي توفرت فيها المياه واستبدلت السقيا بالصهاريج إلى وصول المياه لهم ، معتبراً هذا اليوم من أيام الوطن لما فيه من نقلة حضارية كبيرة لهذه المنطقة وهي منطقة الدرع العربي التي تعتمد على السقيا التقليدية حتى بلغنا هذا اليوم لإيصال المياه لهم وفي أماكنهم.

وقام الأمير فيصل بن مشعل لدى وصوله مقر المحطة الفرعية بتدشين المشروع وإطلاق المياه لمركز ابانات التابع لمحافظة النبهانية عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة ، واطلع سموه أيضاً على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع الذي يغطي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم التي تقع على الدرع العربي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون ريال ، مستمعاً سموه إلى شرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ ، واستكمال شبكة محافظة النبهانية بمبلغ إجمالي قدره (7.400.482) ريال ، وإنشاء شبكة المياه بمركز أبانات بتكلفة بلغة (12) مليون ريال ، وخزان المياه  بالمرموثة الذي تحت الإنشاء بمبلغ وقدرة (16) مليون ريال ، وتكلفة الخط الناقل الذي يخدم مجموعة من المراكز ومن ضمنها مركز أبانات بمبلغ “١٧٥،٠٠٠،٠٠٠” ريال ، ومشاريع المياه الأخرى التي بلغت (30.077.475) مليون ريال.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الرس حسين العساف ، ومحافظ النبهانية طارق اليحياء ، ورئيس مركز أبانات حسين العتيبي.

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