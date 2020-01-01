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“الأرصاد” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

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“الأرصاد” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=816409
المناطق _ جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير، والريث، والطوال، وفيفا، وهروب، موضحةً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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