أمير القصيم يتفقد النبهانية ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 116 مليون ريال

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء اليوم, محافظة النبهانية خلال زيارته لها لتدشين عدد من المشاريع التنموية بها بقيمة اجمالية قدرها “115,951,590” مليون ريال, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس احمد المرشد, ومحافظ النبهانية طارق اليحيى, ورئيس بلدية المحافظة المهندس فايز العقيلي وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية والأهالي.

حيث تفقد سموه فور وصولة مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس والبتراء, مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الشمري عن تفاصيل المشروع والمنفذ بطول 20 كلم, مؤكداً لسموه على أن العمل قائم على إعادة إصلاح المسار الحالي بنفس الطول, وإنشاء جسرين أودية بتكلفة اجمالية تقارب 77,500,000 مليون ريال, مؤكداً لسموه على أن هذا الطريق يخدم المارين به من محافظة الرس ومركز قصر بن عقيل مع محافظة النبهانية وكافة المراكز المجاورة لهما, مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة لخدمة المواطنين, بعد ذلك توجه سموه للإطلاع على مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان, مستمعاً من قبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد عن تفاصيل المشروع والذي يضم 200 وحدة سكنية بتكلفة اجمالية تزيد عن 64 مليون ريال.

بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل المقام لتدشين عدد من المشاريع التنموية, مطلعاً على المعرض المصاحب لعدد من القطاعات, تلا ذلك توجه سموه لمقر الحفل المقام بهذه المناسبة, حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقى محافظ النبهانية طارق اليحيى كلمة أشار فيها إلى أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم تؤكد حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تلمس احتياجات أبناء الوطن والإطلاع على مراحل التنمية ومتابعة انشاء المشاريع في كافة القطاعات, مؤكداً على أن المحافظة وقطاعاتها وكافة المراكز التابعة لها يعملون بروح التكاتف وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته التفقدية وتدشينه للمشاريع التنموية بالمحافظة.

عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم مشاريع محافظة النبهانية التنموية والتي بلغت 115,951,590 مليون ريال, اشتملت على مشاريع قطاع التعليم بقيمة 43,642,316 مليون ريال, ومشاريع بلدية النبهانية بقيمة 53,983,150 مليون ريال, ومشاريع بلدية أبانات بقيمة 20,532,218 مليون ريال, ومشاريع قطاع المياه بقيمة 30,077,475 مليون ريال, ومشاريع قطاع الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة بقيمة 6,178,649 مليون ريال, ومشاريع قطاع المساجد والدعوة والإرشاد بقيمة 21,000,000 مليون ريال, ومشاريع جمعية الإسكان الأهلية بقيمة اجمالية بلغت 15,000,000 مليون ريال واستفاد منها 616 مواطناً ومواطنة, ومشروع شركة stc الاتصالات السعودية لنشر خدمة النطاق العريض بتكلفة 12,826,140, ليصبح مجموع الأبراج 25 برجاً خادماً للمحافظة ومراكزها, ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشاريع المنفذة بالمحافظة.

أُثر ذلك ألقى رئيس لجنة الأهالي بالنبهانية المهندس عبدالله العليوط كلمة الأهالي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم عل اهتمامه الدائم ومشاركته أبناء محافظة النبهانية والمراكز التابعة لها مراحل التنمية والإزدهار, مبيناً أن هذه المشاريع التي دشنها سموه تؤكد على أن عجلة النمو والإزدهار مستمرة وأن نبض عطاء حكومتنا ـ أيدها الله ـ مقبلاً بالمزيد من مشاريع الخير والنماء لأبناء هذا الوطن, بعد ذلك قدمت قصيدتين وطنيتين للشاعرين نايف الغتر ومحمد المظيبري, تلا ذلك ألقت عضو مجلس فتيات القصيم جنى القويعي كلمة أكدت خلالها عن فخرها واعتزازها بما يتم بذله بالمنطقة من حراك اجتماعي وتنموي لشقائق الرجال بقيادة سمو أمير منطقة القصيم, مبينة أن مجلس فتيات المنطقة ومن خلال دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يسعى إلى تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وفي كافة المجالات في كافة محافظات المنطقة, عبر تنفيذ العديد من المبادرات تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة الطموحة في تمكين المرأة ومشاركة شقائق الرجال في كافة الأعمال المنوطة بها, سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد.

بعد ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين لجنة شباب محافظة النبهانية ومستشفى المحافظة العام وقعها رئيس اللجنة خالد الحجي ومدير المستشفى أحمد السراني, واتفاقية بين مجلس فتيات المنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم وقعتها أمينة المجلس منال المهنا ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, وأربع اتفاقيات أخرى بين جمعية التنمية الاجتماعية وقعها رئيس الجمعية عبدالله العلويط, مع لجنة أهالي المحافظة وقعها نائب رئيس اللجنة محسن المطرفي, وبلدية محافظة النبهانية وقعها رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي, وتعليم المحافظة وقعها مدير مكتب التعليم فهد المطرفي, والجمعية الخيرية بالمحافظة وقعها رئيس الجمعية عبدالله الفواز, واتفاقية شراكة بين مكتب تعليم النبهانية وغرفة الرس وقعها مدير المكتب فهد المطرفي ورئيس مجلس ادارة الغرفة فايز ذعار الحربي.

فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن هذا اليوم هو أحدى الأيام الوطنية التي يتم فيها رؤية وتدشين مثل هذه المشاريع التنموية, والتي من فضل الله ومنته تترجم ما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من مليارات لخدمة المواطنين, مبيناً سموه بأنه لاشك بأن مثل هذه المشاريع التنموية والتي تبلغ قيمتها قرابة 116 مليون ريال هي مصدر فخر واعتزاز لكل مسؤول خاصة وأنها تصب في خدمة أبناء هذا الوطن, مضيفاً سموه أن الاتفاقيات الموقعة في هذا المحفل مع لجنة فتيات المنطقة وقطاع التعليم والصحة وغرفة الرس وغيرها من قطاعات حكومية وأهلية يعكس نظرة أبناء الوطن لمستقبل زاهر قائم بروح التكاتف والتعاون, مثنياً على التطور الذي تشهده المحافظة, مقدماً شكره لمحافظ وأبناء محافظة النبهانية وكافة مسؤوليها على جهودهم وأعمالهم وبذلهم الدائم لخدمة أهالي المحافظة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم وأن يبارك بخطواتها وأن يحفظ جنودها البواسل من كل شر.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم شركاء النجاح وفريق العمل وعدد من الجهات الحكومية والأهلية, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.