الرياض تحتفل برأس السنة بعرض للألعاب النارية

المناطق _ الرياض

احتفلت الرياض بالأمس لأول مرة بالعام الميلادي الجديد 2020 عبر إطلاق تشكيلات ضخمة من الألعاب النارية التي أضاءت سمائها.

وأظهرت مجموعة فيديوهات الألعاب النارية وقد كونت شكل جمالي غير مسبوق في منطقة البوليفارد بالمدينة، وهي مقر الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي تشهدها العاصمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبثت محطات التلفزة العربية والعالمية مقاطع فيديو للألعاب النارية في سماء المدينة وقد انضمت للعواصم العالمية التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد، في احتفال غير مسبوق برأس السنة الميلادية.