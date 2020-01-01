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رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير النقل

رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير النقل
http://almnatiq.net/?p=816429
المناطق _ الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض اليوم، معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون القائم بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة النقل، والتباحث حول أوجه التكامل والتعاون فيما يخدم أهداف وزارة النقل والديوان العام للمحاسبة.

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