احدث الأخبار

الجمارك السعودية تُطلق مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية
أبرز المواد
 فرع وزارة التجارة بتبوك ينظم معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك
منطقة تبوك
 المرصد السوري: طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” توضح إمكانية تسديد مستحقات الزكاة بالتقسيط
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير النقل
أبرز المواد
 الرياض تحتفل برأس السنة بعرض للألعاب النارية
أبرز المواد
 منتدى الرياض الاقتصادي يسلط الضوء على الإصلاحات المالية
أبرز المواد
 “الشيخ السديس” يدشن العدد السابع من مجلة الحرمين الشريفين العلمية المحكمة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتفقد النبهانية ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 116 مليون ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مشروع الخطوط الناقلة وشبكات المياه لمركز ابانات بقيمة 175 مليون ريال
أبرز المواد
الجمارك السعودية تُطلق مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية

الجمارك السعودية تُطلق مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية

أبرز المواد
فرع وزارة التجارة بتبوك ينظم معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك

فرع وزارة التجارة بتبوك ينظم معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك

منطقة تبوك
المرصد السوري: طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب

المرصد السوري: طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” توضح إمكانية تسديد مستحقات الزكاة بالتقسيط

“الزكاة والدخل” توضح إمكانية تسديد مستحقات الزكاة بالتقسيط
http://almnatiq.net/?p=816432
المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة، عن إتاحة تقديم طلب تسديد الزكاة بالتقسيط إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية، لمن يترتب عليه دفعها ويمر بحالة استثنائية تمنعه من تسديد المبلغ كاملاً.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طريقة تقديم الطالب تتم عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى قيمة القسط الذي سيلتزم به المتقدم، وأسباب عدم القدرة على السداد في تاريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

وأوضحت أن تقديم طلب التقسيط يتطلب توضيح عدد الأقساط المقترحة وقيمة كل قسط بجانب الدفعة أو الدفعات التي ستدفع مقدماً، ويشترط ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها المبلغ.

وأضافت الهيئة أنها ستلغي التقسيط في حال توقف المكلف عن دفع قسطين متتاليين، أو 3 أقساط متفرقة، أو إذا اتضح أن أموال الهيئة معرضة للضياع.

روابط ذات صلة

الجمارك السعودية تُطلق مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية

الجمارك السعودية تُطلق مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية
المرصد السوري: طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب

المرصد السوري: طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب
خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*