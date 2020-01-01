“الزكاة والدخل” توضح إمكانية تسديد مستحقات الزكاة بالتقسيط

المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة، عن إتاحة تقديم طلب تسديد الزكاة بالتقسيط إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية، لمن يترتب عليه دفعها ويمر بحالة استثنائية تمنعه من تسديد المبلغ كاملاً.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طريقة تقديم الطالب تتم عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى قيمة القسط الذي سيلتزم به المتقدم، وأسباب عدم القدرة على السداد في تاريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

وأوضحت أن تقديم طلب التقسيط يتطلب توضيح عدد الأقساط المقترحة وقيمة كل قسط بجانب الدفعة أو الدفعات التي ستدفع مقدماً، ويشترط ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها المبلغ.

وأضافت الهيئة أنها ستلغي التقسيط في حال توقف المكلف عن دفع قسطين متتاليين، أو 3 أقساط متفرقة، أو إذا اتضح أن أموال الهيئة معرضة للضياع.