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عبر معرض .. “التجارة” توعي المواطنين بحقوق المستهلك

عبر معرض .. “التجارة” توعي المواطنين بحقوق المستهلك
http://almnatiq.net/?p=816454
المناطق - الرياض

يُنظم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك غداً، معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك، يستمر على مدى ثلاثة أيام، وذلك في تبوك بارك بمدينة تبوك.
ويهدف المعرض إلى توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته في التعاملات التجارية، ويشمل توزيع البروشورات التوعوية ومن أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر التوعوية، كما يجيب القائمين على المعرض على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.
ودعا فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض والاستفادة من جميع ما يقدمه والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.

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