دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم

المناطق - الرياض

كشفت دراسة طبية حديثة أن ما بين 6-7 ملايين زوج في دول الخليج العربي يعانون من العقم، نتيجة تغير أسلوب الحياة وزواج الأقارب وعوامل أخرى.

وأكدت الدراسة التي نشرتها عيادة «أي في أي ميدل ايست» للخصوبة في العاصمة العمانية مسقط نقلا عن مراكز طبية عالمية، أن العدد قد يكون، لأن العديد من الأزواج يختارون تأخير إنجاب الأطفال لأسباب عدة. فيما قال المدير الطبي للعيادة الدكتور فرانسيسكو رويز: «وجدنا ما يقرب من 15-20 % من الأزواج بالمنطقة يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي.. وبالنسبة للعديد من الأزواج يعد زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية من العوامل المسببة للعقم». وأضاف: «كما يسهم نمط الحياة المستقرة أيضا في ارتفاع عدد حالات العقم». بدورها أبانت دراسة لمعهد «كوليرز الدولي» الكندي أن معدل الخصوبة أو الولادة لكل امرأة في سلطنة عمان انخفض إلى 2.7 في عام 2016 من 7.2 في عام 1960 فيما تراجع المعدل في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.7 من 4.5 في الفترة ذاتها.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ مستوى العقم 15% مرتفعا بذلك عن المعدل العالمي 10% وفقا للدراسة التي أوضحت أن نحو 50 مليونا من أزواج العالم يعانون من أشكال مختلفة من مشاكل العقم. ويستدرك رويز: «رغم استمرار ارتفاع حالات العقم حول العالم، إلا أن مجال الطب الإنجابي يتقدم بشكل سريع، ما يفتح باب أمل أمام الأزواج بتحقيق حلم الإنجاب».