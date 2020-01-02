احدث الأخبار

جدة.. وجبة لحم دسمة تنتهي بغرغرينا في المريء
أبرز المواد
 دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم
أبرز المواد
 القصبي يسأل المواطنين: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟
أبرز المواد
 أمير نجران يُطلق المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة
منطقة نجران
 مستقبل المسرح في التعليم لقاء بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 “السليس ” يتلقى خطاب شكر من مدير تعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 بلدية الخفجي: زيادة الكادر البشري بالمسلخ
المنطقة الشرقية
 85 مليون ريال لتنفيذ 14 حديقة في الاحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن مبنى الجامعة العربية المفتوحة بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يبارك توقيع مذكرة تفاهم بين “مجلس المسؤولية” و “هيئة المواصفات”
المنطقة الشرقية
 انطلاق مهرجان ” ربيع ضباء “الترفيهي والتسويقي غدًا
منطقة تبوك
 مدير جامعة الباحة يدشن المرحلة الأولى من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس
منطقة الباحة
جدة.. وجبة لحم دسمة تنتهي بغرغرينا في المريء

جدة.. وجبة لحم دسمة تنتهي بغرغرينا في المريء

أبرز المواد
دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم

دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم

أبرز المواد
القصبي يسأل المواطنين: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟

القصبي يسأل المواطنين: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟

أبرز المواد
أمير نجران يُطلق المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة

أمير نجران يُطلق المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة

منطقة نجران

جدة.. وجبة لحم دسمة تنتهي بغرغرينا في المريء

جدة.. وجبة لحم دسمة تنتهي بغرغرينا في المريء
http://almnatiq.net/?p=816457
المنطق - الرياض

لم تمر ساعات حتى تسببت وجبة عشاء دسمة تحوي لحما في نقل مريض إلى مستشفى شرق جدة، الذي تمكن من إنقاذه من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية للمريء، بعد إحداثها شقا طوليا ونزيفا كاد يودي بحياته. وبحسب “عكاظ”، تمكن قسم المناظير والجهاز الهضمي بالمستشفى من إنقاذ المريض الذي لجأ إلى طوارئ المستشفى بعدما داهمته آلام شديدة في منطقة الصدر، علاوة على قيء مستمر. وبعمل أشعة للصدر تبين أن قطع لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء واستقرت في الجزء السفلي ما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية للمريء، أدت إلى نزيف حاد، فيما تدخل الفريق الطبي لإزالتها، وخضع المريض بعدها للملاحظة لعدة أيام حتى استقرت حالته وغادر المستشفى.

روابط ذات صلة

دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم

دراسة: 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم
القصبي يسأل المواطنين: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟

القصبي يسأل المواطنين: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟
“بوينغ” تفقد عرش صناعة الطائرات.. و”إيرباص” تقتنص الصدارة

“بوينغ” تفقد عرش صناعة الطائرات.. و”إيرباص” تقتنص الصدارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*