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قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ 2020

قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ 2020
http://almnatiq.net/?p=816458
المناطق - الرياض

مع بداية العام الجديد 2020، تدخل عدة قرارات وأنظمة صدرت خلال 2019، حيز التنفيذ في السعودية ابتداء (الأربعاء)، في ما يلي أبرز القرارات، بحسب “عكاظ”

1- تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية

2- منع تشغيل المرأة الحامل ليلا

3- تعويض الموظفين العاملين ليلا

4- السماح باستيراد الطيور والدواجن الحية

5- تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية

6- تطبيق لائحة الزكاة الجديدة

7- اعتماد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي

8- إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة

9- توطين نشاط التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية

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