قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ 2020

مع بداية العام الجديد 2020، تدخل عدة قرارات وأنظمة صدرت خلال 2019، حيز التنفيذ في السعودية ابتداء (الأربعاء)، في ما يلي أبرز القرارات، بحسب “عكاظ”
1- تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية
2- منع تشغيل المرأة الحامل ليلا
3- تعويض الموظفين العاملين ليلا
4- السماح باستيراد الطيور والدواجن الحية
5- تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية
6- تطبيق لائحة الزكاة الجديدة
7- اعتماد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي
8- إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة
9- توطين نشاط التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية
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